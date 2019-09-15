AK Parti kurucu İlçe Başkanı’na saldırı

Manisa Turgutlu'da AK Parti'nin kurucu İlçe Başkanı Ömer Baysan uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Baysan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

MANİSA Turgutlu'da AK Parti'nin kurucu İlçe Başkanı Ömer Baysan uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak'ta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla bacağından vurulan Baysan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baysan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İLKER UYA