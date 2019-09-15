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Sardes'te büyük depremin izine rastlandı

Antik kent Sardes'te büyük depremin izine rastlandı

15.09.2019, 13:58 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019,14:20

'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti'nde bu yılki kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı. Erken Roma İmparatorluğu dönemine ait kutsal alan duvarında, M.S. 7'nci yüzyılda kentin tamamen yıkılmasına neden olan büyük depremin izlerini taşıyan çatlak ortaya çıktı.

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