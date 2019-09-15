MANİSA'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti'nde bu yılki kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı. Erken Roma İmparatorluğu dönemine ait kutsal alan duvarında, M.S. 7'nci yüzyılda kentin tamamen yıkılmasına neden olan büyük depremin izlerini taşıyan çatlak ortaya çıktı.
Antik kent Sardes'te büyük depremin izine rastlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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