Bakıcı şiddetini oyuncak ele verdi

Mersin'de bakıcıya bıraktıkları 1 yaşındaki kızları Öykü'nün vücudundaki morlukları görünce şüpheye kapılan baba, oyuncak araba içerisine yerleştirdiği ses kaydıyla minik kıza şiddet uygulandığını ortaya çıkardı.

Mersin'de bakıcıya bıraktıkları 1 yaşındaki kızları Öykü'nün vücudundaki morlukları görünce şüpheye kapılan baba, oyuncak araba içerisine yerleştirdiği ses kaydıyla minik kıza şiddet uygulandığını ortaya çıkardı. Ses kaydında bakıcının, "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı" sözleri ile tokat ve ağlama sesi duyan baba, eşiyle birlikte soluğu savcılıkta aldı. Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

MORLUKLARI GÖRDÜLER

Güzellik merkezi çalışanı Alper Erdemil (29) ile eşi Fatma Erdemil (27), bir ay önce kızlarına bakması için N.K. isimli kadınla anlaştı. Her sabah Öykü'yü N.K'nin evine bırakıp, iş çıkışı alan anne-baba, kısa süre sonra kızlarının vücudundaki morlukları fark etti. Nedenini sordukları bakıcı, 'Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor" yanıtını verdi. Ama aile minik Öykü'ye şiddet uygulandığından şüphelendi. Kızını almaya gittiği bir akşam bakıcının evinden sesler geldiğini duyan baba, internetten aldığı ses kayıt cihazını Öykü'nün oyuncak arabasına yerleştirdi. Ertesi sabah kızını oyuncak arabasıyla bakıcıya teslim etti. Aynı günün akşamında dinlediği ses kaydında ise bakıcı N.K'nin "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sabrım kalmadı" sözleri ile tokat ve ağlama seslerini duydu. Aile savcılığa şikayetçi oldu.



'DURUP DURUP AĞLIYORUM'

OLAYIN ardından sinirlerinin bozulduğunu ve ağlama nöbetleri geçirdiğini ifade eden anne Fatma Erdemil, "Kayıtlarda çocuğuma kahvaltı yaptırmak istiyor. Çocuğum diş çıkarma aşamasında olduğu için fazla bir şey yemiyor. 'Bu yemeği yiyeceksin, yemezsen seni öldürürüm. Allah'ın cezası' gibi sözler duydum, çok kötü oldum. Hala çok kötüyüm. Durup durup ağlıyorum. Mahkemede ses kaydı ne kadar geçerli olur bilmiyoruz ama bu kadının çocuğuma vurduğu, sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılıyor. Hak ettiği cezayı alsın" diye konuştu.