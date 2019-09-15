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beşik gibi sallandı

Çankırı beşik gibi sallandı
Giriş Tarihi: 15.9.2019

dün önce, sabah saatlerinde 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı ardından da, saat 13.39'da da 3,5, 14.46'da 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

ÇANKIRI dün önce, sabah saatlerinde 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı ardından da, saat 13.39'da da 3,5, 14.46'da 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. Kentte yaşayanları paniğe sürükleyen depremler, Ankara ve çevre illerden de hissedildi. Korkan vatandaşlar, depremlerin ardından sokaklara çıktı.

BACALAR YIKILDI
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde art arda meydana gelen depremler nedeniyle özellikle eski binalarda sıva dökülmesi, baca yıkılması gibi hasarlar meydana geldi. Belediye ekipleri, hasar oluşan evlerin çevresinde önlem aldı. Deprem sırasında bazı marketlerde raflardaki ürünler de yere döküldü. İlçe merkezinde ve köylerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

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