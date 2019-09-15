Çöp kamyonuna çarpan araçta iki kişi can verdi

İzmir'in Konak ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki sürücü Vedat Toka ile yanındaki kimliği bilinmeyen kadın hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki sürücü Vedat Toka ile yanındaki kimliği bilinmeyen kadın hayatını kaybetti. Kaza dün sabah saatlerinde, Alsancak semti Şair Eşref Bulvarı'nda meydana geldi. Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nden bulvara çıkan Raşit Başak yönetimindeki 35 ERV 74 plakalı Konak Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna, Toka'nın kullandığı 35 TGR 87 plakalı otomobil büyük bir süratla çarptı. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki Toka ile yanındaki kimliği bilinmeyen kadın hayatını kaybetti. Çöp kamyonunda görevli iki belediye işçisi de yaralandı.

Tramvay güzergahı üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle seferler bir süre durdu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kaza anı bölgedeki İzmir Büyükşehir Belediyesi MOBESE kamerası tarafından da görüntülendi.