Eski Başkan’ın kızı yatakta ölü bulundu

Balıkesir Belediyesi eski Başkanı Sami Gökdeniz’in kızı Ebru Gökdeniz, evindeki yatağında ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği sanılan Gökdeniz’in kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.

BALIKESİR Belediyesi eski Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Ebru Gökdeniz, evindeki yatağında ölü bulundu. Alınan bilgiye göre önceki akşam eski Başkan Sami Gökdeniz, Bahçelievler mahallesi Fazlı Sokak'taki evine geldiğinde, kızı Ebru Gökdeniz'in odasında hareketsiz yattığını gördü. Gökdeniz'in durumu bildirmesiyle sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan avukat Ebru Gökdeniz'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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