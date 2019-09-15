Eski eşinin sevgilisini bıçakla öldürüp kaçtı

İzmir Karabağlar'da 46 yaşındaki Talat Aratlı, boşandığı eşi Süheyla Gökgöz'le birlikte olan erkek arkadaşı 45 yaşındaki Tolga Tuna'yı bıçakla öldürdükten sonra kaçtı

İZMİR Karabağlar'da 46 yaşındaki Talat Aratlı, boşandığı eşi Süheyla Gökgöz'le birlikte olan erkek arkadaşı 45 yaşındaki Tolga Tuna'yı bıçakla öldürdükten sonra kaçtı. Sevgilisi gözü önünde öldürülen kadın sinir krizi geçirirken, polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.

UZAKLAŞTIRMA VERİLMİŞ

Akıl almaz cinayet dün sabah saatlerinde Çalışkuşu mahallesinde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Talat Aratlı boşandığı eşi Süheyla Gökgöz'in evine geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Araslı ile kadının bir süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Tolga Tuna arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Aratlı, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Tuna'yı birkaç yerinden bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Tuna için 112 acil servis ekiplerine haber verildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri Tuna'nın öldüğünü belirledi. Kaçan Talat Aratlı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, zanlının eski eşinden 10 yaşında bir kızının olduğu ve boşandıktan sonra Talat Aratlı'ya uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL