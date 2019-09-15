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Havuz keyfi ameliyat masasında bitti

Havuz keyfi ameliyat masasında bitti
Giriş Tarihi: 15.9.2019

'de bir çocuk annesi öğretmen havuzda yüzdüğü sırada, kaydıraktan kayıp havuza düşen bir kişinin ayağının yüzüne çarpmasıyla burun ve sol göz tabanı kemiği kırıldı

İZMİR'DE bir çocuk annesi öğretmen Şeyda Bulut havuzda yüzdüğü sırada, kaydıraktan kayıp havuza düşen bir kişinin ayağının yüzüne çarpmasıyla burun ve sol göz tabanı kemiği kırıldı. Talihsiz kadını ameliyat eden Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu, "Bu kırık yüzünden göz küresi aşağıya düşer, çift görme gelişir ve gözler asimetrik olur. Çökmeye karşı kırık kemiğe plak yerleştirerek önlem aldık" dedi.

PLAK YERLEŞTİRİLDİ
Felsefe öğretmeni Şeyda Bulut (33), arkadaşlarıyla Ağustos'ta tatil için bir otele gitti. Bulut, serinlemek için girdiği havuzda yüzerken başına gelen darbeyle şok geçirdi. Yüzüne yediği darbenin etkisiyle burun ve sol töz tabanı kemiği kırılan Bulut, soluğu İzmir Kent Hastanesi'nde aldı. Plastik ve Rekanstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gündeşlioğlu'nun yaptığı ameliyatla genç kadının yüzündeki kırık düzeltildi.

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