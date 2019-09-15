‘Hayvanları koruduk diye öldürülecektik’

Oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, İzmir’de sahneledikleri oyun çıkışında restoranda otururken, bir aracın sokak hayvanlarını ezmeye çalışmasına tepki gösterdi. Sürücü ve arkadaşlarının saldırısına uğrayan ikili soluğu karakolda aldı

Bir televizyon kanalındaki polisiye dizide komiser Mesut rolüyle ünlenen oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte İzmir'de sahne aldığı tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde, köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir gup tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Çoruh polise şikayette bulunurken, kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler de ünlü oyuncu Şevket Çoruh ve arkadaşı Akkoyunlu'nun kendilerine küfür ve hareket ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Kavgaya karışanların da arandığı belirtildi.

RESTORANA SIĞINDILAR

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, İzmir Narlıdere'de Murat Akkoyunlu ile birlikte 'Bir Baba Hamlet' oyununu sahneledi. Oyundan sonra otele geçmeden önce Akkoyunlu ile Pasaport semtindeki restorana uğrayan Şevket Çoruh, bu sırada cadde üzerindeki sokak hayvanlarına çarpacak şekilde araç kullanan sürücüye sözlü müdahalede bulundu. Duruma tepki gösteren sürücü ve arkadaşları, Çoruh ile olaya müdahale etmeye çalışan Akkoyunlu'ya saldırdı. Olay iki oyuncunun sığındığı restoranda da devam etti.

VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin müdahalesi ve polisin gelmesiyle saldırgan grup bölgeden ayrıldı. Çoruh ve Akkoyunlu ise polislerle birlikte Kantar Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu. Yaklaşık üç saat polis merkezinde kalan oyuncular, çıkışta açıklama yapmadı. Kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler de iki oyuncunun kendilerine saldırdığını ve küfür ettiklerini ileri sürdü. Kavgaya karışan diğer kişilerin arandığı belirtildi. Nöbetçi Savcılığın, kavgaya karışanların ifadelerinin alınıp gönderilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL