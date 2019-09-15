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İcradan ev ve arsa vaadiyle kandırıyorlar

İcradan ev ve arsa vaadiyle kandırıyorlar
Giriş Tarihi: 15.9.2019

merkezli 4 ilde eşzamanlı düzenlene operasyonda kendilerinin kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu söyleyerek icradan ucuz ev, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MUĞLA merkezli 4 ilde eşzamanlı düzenlene operasyonda kendilerinin kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu söyleyerek icradan ucuz ev, arsa ve araba almak vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu söyleyerek, icradan ucuz ev, arsa ve araba almak vaadiyle yüksek meblağlarda vatandaşlar dolandırdıkları belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon başlattı. Fethiye merkezili İzmir, İstanbul, Çanakkale ve Antalya'da 45 kişiyi mağdur eden 6 zanlı yakalandı, mahkemede 4'ü tutuklandı.

MURAT YALÇIN

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