Serpme kahvaltı israfı 100 milyar

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Aziz Akgül, "Türkiye'de israf kültürüne dönüşen serpme kahvaltıya karşıyız. Getirilen gıdaların birçoğu tüketilmeden çöpe gidiyor" dedi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Aziz Akgül, 'serpme kahvaltı' modeli nedeniyle yıllık 100 milyar liralık gıda israfı yaşandığını açıkladı. Akgül, "Türkiye'de israf kültürüne dönüşen serpme kahvaltıya karşı çıkıyoruz" dedi. Türkiye'de yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını hesaplayan TİSVA, bu miktarın 12 milyon tona denk geldiğini ortaya koydu. TİSVA Başkanı Prof. Dr, Aziz Akgül, 67 ülkenin yer aldığı gıda kaybı ve israf başlığı altında yapılan çalışmada Türkiye'nin 65'inci sırada bulunduğunu kaydetti.

İSTENEN ÜRÜNLER

Son zamanlarda yaygınlaşan serpme kahvaltı kültürü nedeniyle yaklaşık 100 milyar liralık gıdanın israf edildiğini belirten Akgül, "Türkiye'de israf kültürüne dönüşen serpme kahvaltıya karşı çıkıyoruz" diye konuştu. Serpme kahvaltıda gelen zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gittiğini belirten Akgül, israfın bir davranış bozukluğu olduğuna dikkat çekti. Akgül, israf kültürünün azaltılması için topyekun bir seferberlik başlatılması gerektiğini söyleyerek, serpme kahvaltılarda ürünlerin müşterilerin isteğine göre getirilmesi gerektiğini vurguladı.



HER ŞEY DAHİL DE AYNI

Akgül, genellikle otellerde uygulanan 'her şey dahil, ultra her şey' dahil gibi sistemlerden kaynaklanan israfın da yüksek boyutlarda olduğunu söyleyerek, bu konuda da çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Evsel gıda atıklarının önümüzdeki yıllarda artacağını tahmin ettiklerini kaydeden Akgül, israfın Türkiye için büyük bir sorun olduğunu vurguladı.



GIDANIN ÜÇTE BİRİ SOKAĞA ATILIYOR

GELİŞMEKTE olan ülkelerde tüketicilerin gıdaya harcayacağı gelirin artmasına paralel olarak israfın da arttığını ifade eden Akgül, şu noktalara dikkat çekti: "Gıda atıklarının, ekonomi ve toplum gibi çeşitli alanlara doğrudan etkisi bulunmaktadır. Dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı büyük miktarda gıda israfı, haneler de dahil olmak üzere gıda tedarik zinciri boyunca olumsuz etkilere yol açıyor. Bu nedenle, gıda israfının önlenmesi veya azaltılması, tüm dünyada kaynakların etkin kullanımını sağlamak için acil bir ihtiyaçtır. Her yıl dünyada üretilen gıdaların üçte biri kayboluyor veya israf ediliyor. Bu miktar yıllık 1.3 milyar ton gıdaya karşılık geliyor. Gelişmiş ülkelerde israf edilen gıdanın maliyeti 680 milyar dolarken, gelişmekte olan ülkelerde bu rakam 310 milyar doları buluyor."

HASAN AY