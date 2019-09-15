Yeşile geri dönüş

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalar yürütüyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalar yürütüyor. Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına önem veriliyor. Yangın sonrası alınan görüntüler, ağaçlandırma faaliyetlerinin ardından çekilen fotoğraflarla kıyaslanarak tablo ortaya konuluyor.

İMARA AÇILAMAZLAR

BALIKESİR'İN Ayvalık, İzmir'in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesi ile Antalya'nın Taşağıl bölgesinde yanan ormanlık alanlar, yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla "yeşil dönüşüm" sürecine girdi. Bölgelerde çekilen yeni fotoğraflar, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu.



ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, yanan orman alanlarının imara konu edilemeyeceği yasalarla güvence altına alınmış durumda. Yanan alanlar kesinlikle imara konu edilmez, başka maksatla kullanılmaz ve tekrar ormanlaştırılır" dedi.