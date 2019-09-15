Yıldırım, ormanı ateşe çevirdi

Ege Bölgesi’nin 4 kentinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Manisa ve Denizli’de ev, Balıkesir’de makilik alan, Muğla Ortaca’da ise 30 hektarlık kızılçam ormanları küle döndü

Muğla'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı mahallesi Kocabel mevkiinde yakınlarında önceki gün saat 23.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, dün öğle saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangın 20 hektarlık kızılçam ormanına zarar verdi.

17 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karanlık olmasından dolayı helikopterlerin müdahale edemediği yangın bölgesine ilk olarak 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 6 dozer, yaklaşık 150 işçi ve 6 treyler sevk edildi. Ekiplerin çabasına rağmen yangın dün sabaha kadar söndürülemedi. Dün sabahın ilk saatlerinde bölgeye çevre il ve ilçelerden arazöz, işçi ve helikopterler sevk edildi. Alevler, karadan yapılan çalışmaların yanı sıra havadan da 9 helikopterin desteğiyle yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangının 20 hektarlık kızılçam ormanında etkili olduğu öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



ÖLÜMDEN KAÇIŞ

MUĞLA Ortaca'da çıkan yangın 30 hektarlık alana zarar verdi. Yangında ağaçlar için için yandı. En büyük korkuyu ise, yangının ortasında kalan canlılar yaşadı. O canlılardan biri olan kaplumbağa, ateşlerin sardığı bir ağacın yanından geçerek kaçmaya çalıştı.



8 DÖNÜMLÜK ARAZİ YANDI

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde çıkan yangın korkuttu. Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde, Necmi Komili İlkokulu'nun arka kısmı ile okulun yakınında bulunan Manolya Sitesi arasındaki otluk alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangında alevler, sitedeki evlerle okul binasını tehdit etti. Hızla büyüyen yangın; itfaiye ekipleri, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle kısa sürede müdahale edildi. Yangının yaklaşık 8 dönümlük bir alanda etkili olduğu belirtildi.





ÇATIYA İSABET ETTİ

MANİSA'NIN Salihli ilçesindeki bir ev, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle tamamen kül oldu. Olay, Salihli'nin kırsal mahallesi Kurttutan'da meydana geldi. Kurttutan Mahallesi Selimçeşmesi mevkiinde Halil İbrahim Güçlü'ye ait evin çatısına yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın mahallelinin müdahalesi ile söndürüldü. Ev, yangın sonucun kullanılamaz hale geldi. Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



EV SAHİBİ 85 YAŞINDA

Benzer bir olay da Denizli'de yaşandı. Çameli İlçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde 85 yaşındaki Marziye Kaplan'ın evine yıldırım düştü. Taş ev bir süre sonra alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev kullanılamaz hale geldi. Sazak Mevkii'nde de yıldırım nedeniyle dört farklı noktada orman yangını çıktı.



EMRE SAÇLI/ HASAN DURNA/ SUAT SALGIN/ VURAL EFECİK