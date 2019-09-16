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merkezli kablo hırsızlığı operasyonu

Afyonkarahisar merkezli kablo hırsızlığı operasyonu

16.09.2019, 11:31 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019,12:38

merkezli 3 ilde kablo hırsızlarına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarını işledikleri ve farklı illerde enerji ve nakil hattı kablosu hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin, hırsızlık yaparken tülbent ve maske ile yüzlerini güvenlik kameralarından gizledikleri, hırsızlıktan elde ettikleri malzemeleri de Ankara, Bursa ve İstanbul'da hurdacılık yapan kişilere sattıkları belirtildi.

AA

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