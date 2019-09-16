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Bu mucize besinler zekayı geliştiriyor!

Bu mucize besinler zekayı geliştiriyor!

16.09.2019, 13:02

Beyin gelişimi için en önemli dönem çocukluk yılları. Bu dönemdeki ile çocuğunuzun bilişsel becerileri etkileniyor. Bazı besinler zeka gelişimine katkıda bulunuyor. Peki beyin gelişimini destekleyen, zekayı geliştiren besinler nelerdir? İşte o liste...

Uzmanlar çocukların zihinsel gelişimi için düzenlerinde olması gereken 5 olmazsa olmaz besini sıraladı!

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