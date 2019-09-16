Bu mucize besinler zekayı geliştiriyor!

Beyin gelişimi için en önemli dönem çocukluk yılları. Bu dönemdeki beslenme ile çocuğunuzun bilişsel becerileri etkileniyor. Bazı besinler zeka gelişimine katkıda bulunuyor. Peki beyin gelişimini destekleyen, zekayı geliştiren besinler nelerdir? İşte o liste...

Uzmanlar çocukların zihinsel gelişimi için beslenme düzenlerinde olması gereken 5 olmazsa olmaz besini sıraladı!