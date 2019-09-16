Çanakkale'nin Yenice ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan D.A, H.Ş, F.E, R.A, K.K, Y.Ç, O.A. ve C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede nitelikli yağma suçuna karışan kişilerin yakalanması için bazı adreslere yönelik operasyon başlattı.
Çanakkale Yenice'de nitelikli yağma operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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