Eli öpülesi anne

Aydınlı Gülşen Şahan, eşi iflas edince temizlik yaparak kızını okuttu. Kansere yakalandı ancak azmiyle hastalığı yendi. Şimdi ikiz kız çocuklara koruyucu annelik yapan Şahan, aynı anda üniversite okuyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 yıldır çocuk evinde bakıcı olarak çalışan 46 yaşındaki Gülşen Şahan, yaşamıyla herkese örnek oldu. Evli ve iki çocuk annesi olan Şahan, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için 10 yıl önce mülakatla çocuk evlerinde işe girdi. Eşi Mustafa Şahan iflas edince oturdukları ev ve arabaları satıldı. Özel lisede okuyan kızı Ayşen'in morali bozulmasın diye okuldan almayıp 24 saat çalışmaya başladı. Hafta sonları da temizliğe giderek kızının eğitim masraflarını karşıladı. Şahan daha iyi noktalara gelebilmek için üniversitede sosyoloji bölümüne kaydoldu. Bu sırada kanser olduğunu öğrenen Şahan'ın dünyası başına yıkıldı. 'Çocuklarımın bana ihtiyacı var' diyen azimli anne, bir yıl rapor alarak kanserle savaştı. Kanserle savaşını kazanarak işine geri dönen Şahan, insanlara faydalı olmak için 2 kız kardeşi Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan alarak koruyucu ailesi oldu.



HAYATA SAKIN KÜSMEYİN



Koruyucu ailesi olduğu kızlarla hayata daha çok bağlandığını dile getiren Şahan, "Çok zor günler geçirdim. Ama hepsini inancım ve inancım sayesinde çalışarak başardım. Bu yüzden 'Gençler hayal edin, başaracağım deyin ve başarın.' Hayata hiçbir zaman küsmeyin" dedi. Şahan, koruyucu aile olunması konusunda çağrında bulunarak, "Çocuklarınıza bir dost, bir arkadaş arıyorsanız, bir hayata dokunmak ona sıcak yuvada, masanızda bir tabak daha fazla koyarak bağrınıza basın, koruyucu aile olun" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE