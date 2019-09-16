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Haberler > Yaşam > İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde feci ölüm! Kampüste traktörün çarptığı Sezen Zambak öldü

'de kampüsünde ! Kampüste traktörün çarptığı öldü

İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde feci ölüm! Kampüste traktörün çarptığı Sezen Zambak öldü

16.09.2019, 15:33 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019,17:35

yerleşkesinde üniversiteye ait sulama traktörünün çarptığı , yaşamını yitirdi. bu yıl dereceyle bitiren Zambak'ın ölümü üzerine Senatosu iki gün yas ilan etti

'nin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, çalışanı V.B'nin kullandığı sulama amaçlı kullanılan , yerleşke girişindeki kontrol noktasından sonraki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 'a (23) çarptı.

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