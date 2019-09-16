İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde feci ölüm! Kampüste traktörün çarptığı Sezen Zambak öldü

Ege Üniversitesi yerleşkesinde üniversiteye ait sulama traktörünün çarptığı Sezen Zambak, yaşamını yitirdi. Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünü bu yıl dereceyle bitiren Zambak'ın ölümü üzerine Ege Üniversitesi Senatosu iki gün yas ilan etti
Ege Üniversitesi'nin Bornova ilçesindeki yerleşkesinde sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi çalışanı V.B'nin kullandığı sulama amaçlı kullanılan traktör, yerleşke girişindeki kontrol noktasından sonraki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Sezen Zambak'a (23) çarptı.
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