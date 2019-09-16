Manisa'nın Kula ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Celal Kahreman(48) idaresindeki 03 L 4812 plakalı otomobil, Esenyazı Kavşağı yakınlarında karayoluna çıkan köpeğe çarptı.
Manisa'da feci kaza! Köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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