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'da feci ! Köpeğe çarpan takla atarak şarampole devrildi

Manisa'da feci kaza! Köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi

16.09.2019, 08:57 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019,08:58

'nın Kula ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarpan takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

, saat 11.30 sıralarında -Ankara D300 karayolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden istikametine seyir halinde olan (48) idaresindeki 03 L 4812 plakalı , Esenyazı Kavşağı yakınlarında karayoluna çıkan köpeğe çarptı.

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