2500 polis alımı yapılacak! POMEM-PAEM başvuru nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alımı yapacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru için gereken şartları ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. POMEM ve PAEM için başvuru nasıl yapılır? Başvuruda aranan şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

Emniyet teşkilatında yer almak üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ve özel harekat branşında 500 kadın polis alımı yapılacak. Başvuru için gereken şartlar ve nasıl başvuru yapılacağı ise açıklandı. İşte 2500 polis alımına dair merak edilenler...

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az (65), 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80'ini almış olmak, (lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az (52), önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1992 ve 17 Eylül 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak),

e) 162 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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PAEM 2 BİN KOMİSER YARDIMCISI ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE BAŞVURU NASIL YAPILIR?



200 kadın ve bin 800 erkek olmak üzere toplam 2 bin kişiyi komiser yardımcısı olmak üzere eğitimlere dahil edecek olan Polis Akademisi Başkanlığı, adaylarda bazı şartlar arayacak. Bu şartlardan bazıları şu şekilde olacak;

2018-2019 KPSS lisans sınavında P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

01 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olmak,

Sağlık Yönetmeliğinde yer alan şartları karşılıyor olmak,

Kadınlarda 162, erkeklerde ise en az 167 boya sahip olmak,

Beden kitle endeksi 18 ile 27 arasında olmak,

Adayın ve eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak

Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

başvuru koşulları arasında önemli olarak addedilenler olacak.