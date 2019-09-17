CHP hizmet etmez, hazıra konar! Kılıçdaroğlu AK Parti'nin yaptığı parkı yeni yapılmış gibi açacak

2011 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde AK Parti döneminde yapılan parkın ismi 2019 yerel seçimlerinde belediyenin CHP'ye geçmesiyle birlikte değiştirildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin yapmış olduğu bu parkı yeni yapılmış gibi açacak. Parti tarafından alınan bu karara sosyal medyadan tepki yağdı: Tam CHP işi, hazıra konucu CHP!