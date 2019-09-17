2011 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde AK Parti döneminde yapılan parkın ismi 2019 yerel seçimlerinde belediyenin CHP'ye geçmesiyle birlikte değiştirildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin yapmış olduğu bu parkı yeni yapılmış gibi açacak. Parti tarafından alınan bu karara sosyal medyadan tepki yağdı: Tam CHP işi, hazıra konucu CHP!
2011 yılında Denizli büyükşehir olmadan önce Merkezefendi ilçe sınırları içerisinde AK Parti tarafından yapılan park, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden açılacak.
2019'DA CHP'YE GEÇTİ
2014 yılında büyükşehir olan ve AK Parti belediyeciliği tarafından yönetilen Denizli Merkezefendi ilçesi 2019 yılında CHP'ye geçti.
AK Parti döneminde yapılan parkın ismi, Merkezefendi Belediyesi oylarıyla değişti. Oylamaya AK Parti grubu da destek verdi.
KILIÇDAROĞLU YENİDEN AÇACAK
Parkın isminin değiştirilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti belediyeciliğinin yapmış olduğu bir parkın açılışını yeniden yapacak.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
CHP'nin bu kararına sosyal medyadan tepki yağdı. Twitter kullanıcılarından bazıları, "Tam CHP işi, hazıra konucu CHP, CHP hizmet etmez, hazıra konar!" ifadelerini kullandı.
CHP hizmet etmez, hazıra konar! Kılıçdaroğlu AK Parti'nin yaptığı parkı yeni yapılmış gibi açacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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