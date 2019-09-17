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'de 'ın okulunda hüzünlü tören

İzmir'de Sezen Zambak'ın okulunda hüzünlü tören

17.09.2019, 15:34

’in Bornova ilçesinde bulunan kampüsünde dün öğle saatlerinde sulama traktörünün altında kalarak hayatını kaybeden (23) için geçen sene mezun olduğu ve Ar-Ge elemanı olarak çalıştığı Ege Üniversitesinde tören düzenlendi.

Ziraat Fakültesinde yapılan törene Sezen'in ailesi, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğretim üyeleri ve arkadaşları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

Budak, "Dün yaşadığımız elim kaza sonucunda Sezenimizi kaybettik. Ege Üniversitesi ailesi olarak büyük bir şok ve sarsıntı içindeyiz. Her şeyden önce bir baba olarak Sezen'in babası Metin Bey ve annesi Kevser Hanım ile kız kardeşi Damla'nın acısını yürekten hissediyorum. Sezen, üniversitemizin gururu. Acımız çok büyük ve bu acımız hayat boyu bizimle kalacak. Sezen'i sadece yüreğimizde değil, adını üniversitemizde yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Törenin ardından Sezen'in cenazesi, namazın kılınacağı camiye götürüldü.

İHA

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