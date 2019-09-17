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için geri sayım

Rahmanlar Barajı için geri sayım

17.09.2019, 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019,10:43

ve Orman Bakanı Bekir , "'in ilçesinin hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine temin edecek 'nda önemli bir eşik daha aşıldı" ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyesine ulaştı" ifadelerine yer verdi.

ve Orman Bakanı Bekir , 'in ilçesinin hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine temin edecek 'nda önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirterek, "Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

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