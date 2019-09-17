Sahil Güvenlik'ten balıkçılara göçmen kaçakçılığı uyarısı

Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından balıkçılara yönelik yapılan bilgilendirme toplantısında, göçmen kaçakçılığı yapan kişilere karşı da dikkatli olunması ve şüpheli görülen bir durum olduğunda güvenlik güçleriyle irtibata geçilmesi istendi.

Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, balıkçılara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve mevzuatı ile ilgili deniz ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilinir balıkçılık ve değişen mevzuat ile yasalar anlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının denizde yaptığı denetimlerde kontrol edilen hususlar, teknelerde bulundurulması gereken belgeler ve malzemeler, su ürünleri avcılığına ilişkin yasaklar ile av yasaklarına uymadıkları takdirde uygulanacak yasal işlemler balıkçılara anlatıldı ve uyarılarda bulunuldu. Ayrıca teknelerde asılı bulunan bayraklara özen gösterilmesi, eski soluk ve yırtık bayrakların kaldırılarak yenilerinin asılması, teknelerde yedek bayrakların bulunmasını, aksi takdirde idari yaptırımlarda bulunulacağı belirtildi. Toplantının sonunda göçmen kaçakçılığı yapan kişilere karşı da dikkatli olunması ve şüpheli görülen bir durum olduğunda güvenlik güçleriyle irtibata geçilmesi istendi.



Bilgilendirmenin ardından amatör balıkçılar merak ettikleri ve karşılaştıkları sorunları anlatarak yetkililerden bilgi aldı. Avcı Ramadan'da gerçekleştirilen toplantıya ayrıca, Aliağa Gıda Tarım ve Hayvancılık Aliağa İlçe Müdürlüğünün temsilcileri, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Su Sporları Derneği (ALDER) ile Çandarlı, Çakmaklı, Yeni Şakran Su Ürünleri Kooperatifleri yönetimi ve üyeleri katıldı.

İHA