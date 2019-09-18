Balıkesir Ayvalık'ta 73 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürülen M.M, N.M.E. ve İ.A. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Küçükköy Mahallesi'nde üç ayrı bölgede kalabalık grupların olduğu yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgelerde, Midilli'ye geçmeye çalışan 51 Afganistan, 16 Suriye, 4 Orta Afrika ve 2 Kongo uyruklu 73 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Bu arada yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürülen M.M, N.M.E. ve İ.A. gözaltına alındı.

AA