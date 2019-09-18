Sındırgı ilçesinde bir ilkokul ve ortaokulda yüzlerinde yanma ve kaşıntı yakınmaları olan öğrencilere çevredeki hastanelerde müdahale edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Büyük ihtimalle sudan kaynaklandığını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ciddi bir durumu yok, kimse endişelenmesin" dedi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir okuldaki 60 öğrenci, yüzlerinde kaşıntı ve yanma şikayetleri nedeniyle hastaneye götürüldü.
Balıkesir Sındırgı'da okulda kaşıntı paniği! 60 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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