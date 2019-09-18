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'da okulda ! 60 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı

Balıkesir Sındırgı'da okulda kaşıntı paniği! 60 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı

18.09.2019, 16:42

ilçesinde bir ve ortaokulda yüzlerinde yanma ve yakınmaları olan öğrencilere çevredeki hastanelerde müdahale edildi. İl Müdürü , "Büyük ihtimalle sudan kaynaklandığını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ciddi bir durumu yok, kimse endişelenmesin" dedi

'in ilçesinde bir okuldaki 60 öğrenci, yüzlerinde ve yanma şikayetleri nedeniyle hastaneye götürüldü.

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