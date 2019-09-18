Ege’nin sularına elektronik takip

İzmir, Manisa ve Uşak’ın su kullanımı artık elektronik ortamda izlenecek. Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk kez uygulanan “debimetre online ölçüm sistemi” ile 67 ayrı noktadaki su geçişleri anlık olarak bilgisayar ortamına aktarılacak.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İzmir, Manisa ve Uşak'ın su kullanımı takip edebilmek için 67 ayrı noktada anlık ölçüm yapan "debimetre online ölçüm sistemi" ile suyun etkin kullanımını amaçladı. Proje için özel bir yazılım kullanıldığını kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, "DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki İzmir, Manisa ve Uşak'ta 67 ayrı nokta ölçüm sensörleri yerleştirdik ve özel olarak geliştirilen yazılım ile bu sensörlerden verileri anlık olarak takip ediyoruz. Şu anda hangi bölgeye ne kadar su veriyoruz; dakika dakika takip edebiliyoruz" diye konuştu.



"SU DAHA ETKİN KULLANILACAK"

Proje sayesinde su politikalarının daha doğru şekilde oluşturulabileceğini belirten Eker, "Suyun önemi dünyada her geçen gün daha da artıyor. Suyumuzu doğru zamanda, doğru şekilde ve tasarruf ederek kullanmalıyız. Vahşi sulamayı bir an önce terk ederek, damla sulamaya yönelmeliyiz. Bu sistem sayesinde su politikalarını daha doğru şekilde belirleyebileceğiz" dedi.



Online debimetre ölçüm sistemi Balçova İçme Suyu Barajı, Seferihisar Barajı Sulaması, Kavaklıdere Barajı Sulaması, Ürkmez Barajı Sulaması, Zeytin Ova Barajı Sulaması, Aktaş Barajı Sulaması, Beydağ Barajı Sulaması, Bademli Barajı Sulaması, Ataköy Göleti Sulaması, Özdere Barajı Sulaması, Savanda Barajı Sulaması, Tahtalı İçme Suyu Barajı, Gördes İçme Suyu Barajı ve Sulaması, Buldan Barajı Sulaması, Bağ Yolu Barajı Sulaması, Çatıca Barajı Sulaması, Sevişler Barajı Sulaması, Avşar Barajı Sulaması, Adala Regülatörü Alaşehir Sulaması, Ahmetli Sulaması, Turgutlu Sulaması, Sarıkız-Mesir Sulaması, Gediz Sulaması, Türkeli Sulaması, Bağlararası Sulaması, Yortanlı Barajı Sulaması, Çaltıkoru Barajı Sulaması, Güzelhisar Sanayi Suyu ve Sulaması, Alaçatı Barajı Sulaması, Karakızlar Barajı Sulaması, Menemen Sulaması, Kestel Sulaması projelerinde kullanıldı.

İHA