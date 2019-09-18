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'da fuhuş çetesinin 'Hayalet' lakaplı kadın lideri yakalandı

Muğla'da fuhuş çetesinin 'Hayalet' lakaplı kadın lideri yakalandı

18.09.2019, 16:57

'ya getirdikleri yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle kandırarak fuhuşa zorladıkları belirlenen, aralarında 'Hayalet' lakaplı çete lideri Rus uyruklu kadın M.A.'nın da bulunduğu 5 zanlı, gözaltına alındı. Hesap hareketlerinde aylık 300 bin lira para trafiği olduğu tespit edilen şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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