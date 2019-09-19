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'de 102 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı

19.09.2019, 15:39

'nin ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 102 düzensiz yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkisi açıklarında iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 102 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

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