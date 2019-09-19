Eşinin saçını çekmek boşanma sebebi

Yargıtay saç çekmeyi onur kırıcı olarak değerlendirip, boşanma nedeni saydı. Kocasının saçını çektiğini iddia eden kadının açtığı boşanma davası kabul edildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, eşinin saçını çekmeyi 'onur kırıcı' olarak değerlendirip, bunun boşanma sebebi olduğuna hükmetti. Alınan bilgiye göre, bir süre arkadaşlık yapan çift, evlenmeye karar verdi. Damat adayı, sigara içen ve alkol kullanan gelin adayından bu kötü alışkanlıklarını bırakmak için söz vermesini istedi. Evlenen çiftin bir süre sonra 3 çocuğu oldu. Ancak iddiaya göre, genç kadın sigara içip alkol kullanmaya devam etti. Bütün uyarılarına rağmen karısının kötü alışkanlıklarını bırakmadığını öne süren koca, Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı.



AĞIR KUSURLU



Karşı dava açan kadın ise, şiddete uğradığını ve saçının çekildiğini ileri sürdü. Mahkeme, erkeğin şiddet uygulamak, eşinin saçını çekmek, boğazını sıkmak, hakaret etmek ve "ahlaksız, içkici, çok sigara içer" şeklinde davalıyı etrafa kötülemek suretiyle ağır kusurlu; kadının ise söz verdiği halde sigarayı bırakmaması sebebiyle az da olsa kusurlu olduğuna hükmetti. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, kadının boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmedip mahkeme kararını bozdu. Mahkeme ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul kararında, "Erkeğin eşine şiddet uygulaması dikkate alındığında, bu eylemlerin onur kırıcı davranış sayılacağı, dolayısıyla kadının karşı davasının kabulü gerektiği belirgindir. Mahkemenin direnme kararının bozulmasına hükmedilmiştir" denildi.