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İzmir Tire'de olaylı gece! Yaralılar var

19.09.2019, 09:00

'in ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çok sayıda kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir apartmanın penceresinden açılan ateş sonucu H.S., A.K. ve B.K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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