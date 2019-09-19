İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 19 Eylül Perşembe İzmir'de ve yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir'de hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte 19 Eylül Perşembe hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra yer yer 7 (60 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer ye 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
İzmir'de bugün hava nasıl? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 19 Eylül Perşembe İzmir'de ve yurtta hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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