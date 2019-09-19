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'de kaçak içki operasyonu

İzmir'de kaçak içki operasyonu

19.09.2019, 16:23

'de Jandarmanın 2 ayrı operasyonunda 288 şişe ve 170 litre ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi işlemleri için jandarmaya götürüldü.

İzmir'deki iki ayrı operasyonda 288 şişe ve 170 litre sahte içki ele geçirildi.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenilen bir aracı kontrol noktasında durdurdu.

Ev eşyası taşıdığı belirlenen araçta 288 şişe sahte içki bulundu.

Sürücü Ş.M. gözaltına alındı.

Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan A.U'ya ait evde ise 170 litre kaçak içki tespit edildi.

Gözaltına alınan ev sahibi işlemleri için jandarmaya götürüldü.

AA

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