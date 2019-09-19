İzmir'de bugün (19 Eylül Perşembe) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi gün boyu devam edecek. Bazı ilçelerde 12 saate varan su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 9 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 19 Eylül Perşembe günü İzmir'de su kesintileri…
İzmir'de bugün (19 Eylül Perşembe) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi gün boyu devam edecek. Bazı ilçelerde 12 saate varan su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 9 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 19 Eylül Perşembe günü İzmir'de su kesintileri…
İzmir’in 9 ilçesinde su kesintisi! 12 saat boyunca sular olmayacak! Sular ne zaman gelir? 19 Eylül Perşembe İzmir’de su kesintileri… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.