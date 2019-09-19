  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Rekortmen dalgıç denizden öyle bir şey yakaladı ki... Görenler hayrete düştü

dalgıç denizden öyle bir şey yakaladı ki... Görenler

Rekortmen dalgıç denizden öyle bir şey yakaladı ki... Görenler hayrete düştü

19.09.2019, 15:50

Avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından söz ettiren dalgıç , son olarak 1 metre 60 santimetre boyundaki yakaladı.

Profesyonel olarak dalış yapan ve 40 metre derinliğe kadar da tüpsüz olarak inebilen başarılı dalgıç, yine avladığı büyük bir balıkla gündeme geldi. Yaklaşık 23 kilogram ağırlığında ve 1 metre 60 santimetre boyundaki dev liça balığını avlayan Müjdat Turan, balıkla olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turan, "Boğazın akıntılı sularında, yaklaşık 10 metrelerde örümcek tekniği dediğimiz bir teknikle balığı avladım. 1 saatlik mücadele sonrası denizlerin en hızlı balıklarından olan Liça balığını kıyıya çıkarmayı başardım" ifadelerini kullandı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rekortmen dalgıç denizden öyle bir şey yakaladı ki... Görenler hayrete düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN