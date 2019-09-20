6 yaşında 4 ameliyatla sağlığına kavuştu

Türkiye'de birçok sağlık kuruluşunun 'riskli' diye ameliyatına yanaşmadığı 6 yaşındaki Günnur Durmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar ve ekibi sayesinde sağlığına kavuştu.

Türkiye'de birçok sağlık kuruluşunun 'riskli' diye ameliyatına yanaşmadığı 6 yaşındaki Günnur Durmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar ve ekibi sayesinde sağlığına kavuştu. Doğuştan akciğere kan pompalayan iki damarın ters olduğu, damarlardan birisinin tıkalı ve kalbinde büyük bir delik yaşamını sürdüren Günnur Durmaz'a 2 aylıkken suni damar takıldı. 6 yaşına kadar suni damar ile yaşayan küçük Günnur, bu süreçte bir de beyin ameliyatı oldu. Gittiği birçok sağlık kuruluşunda ameliyatı riskli diye kabul edilmeyen Günnur, Muğla'da yaşama tutunarak taburcu oldu.



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Doç. Dr. Harmandar, "Hasta beni internetten bulmuş. Kas ve dokuları temizleyince akciğer damarındaki darlık ortadan kalktı ve büyük damarları yer değiştirdik" dedi. Durmaz ailesi de hastaneye ve doktorlara teşekkür etti.