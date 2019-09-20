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'da 48 düzensiz yakalandı

Çanakkale Ayvacık'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

20.09.2019, 11:40

'nin ilçesinde, yasa dışı yollardan 'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 48 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık 'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Koruoba ve Behram köyleri yakınındaki sahil bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahildeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA

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