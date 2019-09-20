Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tırın iş makinesi ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Ankara yönüne giden Sinan Y. yönetimindeki 32 DB 427 plakalı tır, çevre yolunda Eskihisar Mahallesi yakınlarında Ramazan Ö'nün kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.
Denizli'de feci kaza! İş makinesiyle çarpışan tır yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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