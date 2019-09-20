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'de ! İş makinesiyle çarpışan tır yandı

Denizli'de feci kaza! İş makinesiyle çarpışan tır yandı

20.09.2019, 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019,10:21

'nin ilçesinde tırın iş makinesi ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 'den yönüne giden Sinan Y. yönetimindeki 32 DB 427 plakalı tır, çevre yolunda Eskihisar Mahallesi yakınlarında Ramazan Ö'nün kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.

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