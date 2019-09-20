  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Marmaris'te plajlar yabancı turistlere kaldı

'te plajlar yabancı turistlere kaldı

Marmaris'te plajlar yabancı turistlere kaldı

20.09.2019, 14:29

’nın ilçesinde, okulların açılmasıyla beraber plajlar ve sahiller yabancı turistlere kaldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, okulların açılmasıyla beraber plajlar ve sahiller yabancı turistlere kaldı.

Marmaris'te yerli ve yabancı turist yoğunluğu yerini yabancı turistlere bıraktı. Binlerce yerli turist okulların açılması ve sonbaharın yüzünü göstermesi ile birlikte memleketlerine döndü. Yerli Turizm firmaları ise şimdilerde yabancı turistler için eğlence paket programlarını hazırladı. 2019 Mayıs ayından itibaren Marmaris'te artan nüfus, geçtiğimiz hafta okulların açılması ile birlikte normale döndü.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği turizm cenneti Marmaris'te yabancı turistler ve emekliler güneşin ve denizin keyfini yaşamaya devam ediyor. Halk plajında emekliler ile birlikte yabancı turistler gün boyu sakinliğini koruyan sahil ve plajlarda güneşin ve mavi suların keyfini yaşıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marmaris'te plajlar yabancı turistlere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN