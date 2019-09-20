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'den son dakika uyarısı 20 Eylül! ?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 20 Eylül! Bugün hava nasıl olacak?

20.09.2019, 09:10

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki ? İşte 20 Eylül Cuma raporu....

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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