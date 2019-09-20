Mucizevi besin: Diken üzümü! Diken üzümü hangi hastalıklara iyi gelir?

ENFEKSİYON İLE MÜCADELE EDER
Diken üzümü antibakteriyel, anti-fungal ve anti-protozoal özelliklere sahiptir. Bakterilerin insan hücrelerine bağlanmasını ve enfeksiyona neden olmasını önler. Bu bitki, boğaz ağrısı, tıkanıklık, sinüzit ve bronşit gibi genel rahatsızlıkların hafifletilmesine yardımcı olabilir.
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