Sarıgöl'de kepçe üzerinde ceviz hasadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi, kepçe adıyla bilinen iş makinesi ile ceviz hasadı yapıyor. Aynı zamanda kepçe operatörü olan çiftçi, kepçenin yükleme bölümüne bindirdiği eşini ağacın dallarına yaklaştırarak, kolay bir şekilde hasat yapmasını sağlıyor.

Sarıgöl'de 190 dekarlık alanda dikili bulunan ceviz ağaçlarında hasat başladı. Bu yıl oldukça verimli olduğu belirtilen cevizlerin hasadı da bir o kadar zor olduğu bilinirken, Mimar Sinan Mahallesinde bir çiftçi hasat için pratik bir çözüm üretti. İlçede çiftçiliğin yanı sıra kepçe adı verilen iş makinesinin operatörlüğünü yapan Cemal Yay, kepçenin yükleme bölümüne bindirdiği eşi Hülya Yay'ı ağacın dallarına yaklaştırarak, kolay bir şekilde hasat yapmasını sağlıyor. Yüksek ceviz ağaçlarından ceviz toplamın güç olduğunu ifade eden Cemal Yay, "Ben çiftçiliğin yanı sıra aynı zaman kepçe operatörlüğü yapıyorum. Kepçe ile ceviz toplamanın daha kolay olacağını düşündüm. Kepçenin kazanına genelde hasat için tuttuğumuz bir arkadaşı bindirip ağaçlara yaklaştırıyorum. İşçi arkadaşımız da elindeki sopayla daha rahat bir şekilde çırpma işlemi yapıyor. Bazen de eşim Hülya kepçe içerisine binerek ceviz toplama işine yardımcı oluyor. Ağaçlar yüksek olduğu için yerden çırpması çok zor. Bu şekilde kolay yöntemini buldum" dedi.



Bu yıl verimin güzel olduğunu ifade eden çiftçi Cemal Yay, geçtiğimiz yıl 40 TL olan ceviz fiyatının bu yıl daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi.



Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Akar ise Sarıgöl ve çevresinde 190 dekarlık alanda ceviz üretimi yapılığını ve dekar başına yaklaşık 25 ceviz ağacının bulunduğunu vurgulayarak, hasadın bol ve bereketli olmasını diledi.