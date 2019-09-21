Bu besin iştahı keserek kilo vermeyi kolaylaştırıyor

Kilo vermek için pek çok yöntem ve besin deneniyor. Hiç şüphesiz bazı besinlerin kilo vermedeki etkisi tartışılmaz. O besinlerden biri de az bilinen rezene tohumu yağı. Bağırsakların yenilenmesinde de etkili olan rezene tohumu yağının sadece 2 damlası bile kilo vermede oldukça etkili. Peki rezene tohumu yağı nasıl kullanılır? İşte merak edilenler...

METABOLİZMA HIZLANDIRICI ETKİYE SAHİP Doğanın bizlere sunduğu armağanlar arasında yer alan esansiyel yağlar birçok sağlık sorununa yardımcı olabiliyor. Rezene tohumu yağı ise metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip. Rezene tohumu yağı, düzenli tüketildiğinde iştahı kontrol altına alıyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini yolunu koyuyor.