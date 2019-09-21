Evladını ölümden ciğeriyle çekip aldı

Nur Melek, hastaneye getirildiğinde koma öncesi haldeydi. Bilinci kapanmak üzere olan küçük kızda, üst sınırı ‘1’ olan sarılık değeri tam 58 idi. Yaşaması için acil karaciğer nakli olması gereken Nur Melek’i anneden alınan karaciğer parçası kurtardı

5 yaşındaki Nur Melek, 1.5 yıldır kansızlık ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisi görüyordu. 20 günde 2.5 kilo alınca, acı gerçek ortaya çıktı: Karnı su toplayıp Wilson hastalığına (karaciğerde bakır birikmesi) bağlı siroz geliştiği belirlenen Nur Melek, acil nakil kararıyla ameliyat masasına yattı. Küçük kız, annesinden gerçekleştirilen karaciğer nakliyle hayata tutunurken, Kent Hastanesi'nden Op. Dr. Cahit Yılmaz, "Nur Melek'in nakilden başka şansı yoktu" dedi.

ÖNCE KANSIZLIK SANILDI



Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Nursel- Yaşar Kaymaz çiftinin üç çocuğunun en küçüğü Nur Melek, hastalığı ile ilgili ilk işaretleri 1.5 yıl önce "toprak yemeye başlaması"yla verdi. "Kansızlık" tanısıyla yapılan ilaç tedavi sürerken, kusma şikayetleri de başladı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer değerlerindeki yükselme şüpheli bulunan Nur Melek Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akut karaciğer yetmezliği saptanan Nur Melek için, acil nakil kararı alındı. Bilinci kapanmaya başlayan Nur Melek, İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız Kent'e geldiğinin ertesi günü karaciğer nakli olarak sağlığına kavuştu. Kızına can aşısı olan Nursel Kaymaz, "Kızıma canım feda olsun. Neyse ki kötü günleri geride bıraktık. Kızım yeniden doğdu. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.