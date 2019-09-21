Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor. Peki bugün İzmir ve ege'de hava nasıl olacak? İşte 21 Eylül Cumartesi hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 21 Eylül! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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