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'den son dakika uyarısı ! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 21 Eylül! Bugün hava nasıl olacak?

21.09.2019, 08:54

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeydoğusu, , Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, ve Artvin'in 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor. Peki bugün ve ege'de hava nasıl olacak? İşte Cumartesi ...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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