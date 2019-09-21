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Teknoloji bağımlılığı trafikte!

Teknoloji bağımlılığı trafikte!
Giriş Tarihi: 21.9.2019

Bağımlılık Araştırma Merkezi (EGEBAM) Enstitü Müdürü Prof. Dr. , artan teknoloji kullanımının trafikte can güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

Ege Üniversitesi Bağımlılık Araştırma Merkezi (EGEBAM) Enstitü Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, artan teknoloji kullanımının trafikte can güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Prof. Dr. Yüncü, "Özellikle yayalar, trafikte dışardan gelen uyarılara kendini kapatıyor" dedi. Vatandaşın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar, yaralamalı hatta ölümlü kazalara sebep olabiliyor. Sosyal medya dolaşımı, kulaklık kullanımı, mesajlaşma, selfie çekimi ve görüntülü konuşma, trafikteki yayaların, hatta sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atıyor.

"TEDAVİ EDİLMELİ"

Bu noktada teknoloji bağımlılığının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Zeki Yüncü, "Kişinin gündelik hayatında teknoloji kullanımı, diğer aktivitelerinin önüne geçmeye başlıyorsa burada teknoloji bağımlılığından söz edebiliriz" dedi. Teknoloji ne amaçla kullanılıyorsa, bağımlılığın bu amaca karşı geliştiğini belirten Prof. Dr. Yüncü, diğer psikiyatrik hastalıklar gibi bu durumun da tedavi edilebilir olduğunu sözlerine ekledi.

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