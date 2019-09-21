‘Yüzde 100’ hayal kırıklığı!

Güzelbahçe ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında bir okulda düzenlenen kan bağışı ve kök hücre bağışı kampanyasına Demir de katıldı. İzmirli Berna Ela Demir'in kök hücre bağışıyla bir hastaya can olma hayali yapılan bir yanlışlık nedeniyle suya düştü.

İzmirli Berna Ela Demir'in kök hücre bağışıyla bir hastaya can olma hayali yapılan bir yanlışlık nedeniyle suya düştü. Güzelbahçe ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında bir okulda düzenlenen kan bağışı ve kök hücre bağışı kampanyasına Demir de katıldı. Daha önce kan bağışı yapan genç kadın, yetkililere bu kez kök hücre bağışı yapmak istediğini söyledi ve 28 yıldır tedavisini gördüğü sedef hastası olduğunu da forma yazdıktan sonra bağış için kan örneği verdi. Geçtiğimiz günlerde Kızılay yetkilileri arayıp kök hücresinin yüzde yüz uyumlu olarak bir çocukla tuttuğunu söyleyince dünyalar onun oldu. Ancak acı gerçek, yetkililerle yaptığı mükakat sırasında ortaya çıktı.



Genç kadının sedef hastası olduğu formda yazmasına rağmen, bilgisayara işlenmemişti. Sedef hastası olduğu için 100'de 100 uyumlu olmasına rağmen bir çocuğa kök hücre bağışı yapamayacağını öğrenen Berna Ela Demir, gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı büyük üzüntüyü sosyal medya hesabından da paylaşan Berna Ela Demir Yeni Asır'a şunları anlattı: "Ben bir can, bir hayat kurtacağım için, hele ki bir çocuk kurtaracağım için çok mutluydum. Ancak sedef hastalığımdan dolayı bağış yapamayacağımı öğrendiğimde yaşadığım üzüntü çok daha büyük oldu. İki gün boyunca durmadan ağladım" dedi.

FATİH ŞENDİL