Çaresizce böyle izledi!

Kütahya'da iki katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Sultanbağı Mahallesi Hüseyin Dede sokak üzerindeki Filiz Obut'a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.