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Çaresizce böyle izledi!

Çaresizce böyle izledi!

22.09.2019, 09:56

'da iki katlı bir binada çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Sultanbağı Mahallesi Hüseyin Dede sokak üzerindeki Filiz Obut'a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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