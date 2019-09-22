Denizli’den, Bolu’ya uzanan aşkın öyküsü sonuçsuz kaldı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Murat Bolat yaklaşık 4 ay önce Bolu'da oturan Ayşe T., tanıştı. Gençler 4 ay görüştükten sonra evlenmeye karar verdi. Bunun üzerine Bolat, Ayşe T.'yi istemeye karar verdi. Ancak işsiz olan ve maddi durumu kötü olan Bolat kız isteme masraflarının altından kalkamayınca çareyi sosyal medyadan yardım istemekte buldu. Facebook'daki Denizli Trafik Yaşam Grubu yöneticileri ile irtibata geçen ve grupta durumunu anlatarak 'Bolu'ya kız istemeye gideceğim ama aracım yok bana destek olur musunuz?' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bunu gören grup kullanıcıları ise duruma sessiz kalmadı. Bir hayırsever kız istenmesi için lüks aracını Bolat'a tahsis ederken diğer hayırseverler ise aracın yakıt masrafları ile Bolat'ın takım elbise, ayakkabı, çiçek ve çikolata gibi masrafları ile Bolu'da konaklayacakları yerin masraflarını üstlendiler. Bunun üzerine Bolat, babası Abdullah, annesi Ümmü ve Denizli Trafik Yaşam Grubu sayfasının sahibi Osman Başpınar ile eşi Fatoş Başpınar ile yola çıktı.