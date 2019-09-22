Tek eli ve yüreğiyle örüyor

İzmir'de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir grup kadın, ülkenin doğusunda okuyan miniklere kış aylarında üşümemeleri için atkı, bere ve boyunluk örüyor.

İzmir'de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir grup kadın, ülkenin doğusunda okuyan miniklere kış aylarında üşümemeleri için atkı, bere ve boyunluk örüyor. Örgü ören kadınlardan Asya Koşal'ın hikayesi ise herkesi duygulandırıyor. 17 Ağustos 1999 depreminde iki çocuğunu kaybeden Koşal, 3 gün kaldığı enkazın altından çıktıktan sonra bir kolu ve bir bacağını kaybetti. Özveriyle çalışan Asya Koşal, "Uzuvlarım kesildiği için hep ağrılarım var. Kronik ağrı hastasıyım. Engelli olmama rağmen bu işi bırakmadım. Hala örüyorum ve aklım ağrılarıma takılmıyor" dedi. 'Marifetli Hanımlar' ve 'İzmir Örgü Sevenler' gruplarına üye 5 bine yakın kadın bulunduğunu belirten kadınlar, "Sadece çocuklara değil yaşlılara ve askerlere de atkı bere gönderiyoruz. İp bağışı yapanlar da var. Yünleri paylaşıyoruz. 1- 1.5 ay sonra buluşuyoruz. Ördüklerimizi bir araya getirip kargoluyoruz" dedi.

HABER MERKEZİ